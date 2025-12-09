Soi kèo châu Á Young Boys vs Lille: 0.92*+0.5/1*0.93

Đội chủ nhà Young Boysl sẽ tiếp đón Lille trên Sân Stade de Suisse Wankdorf trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 giải Vô địch các Câu lạc bộ Châu Âu. Dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng phong độ sa sút trong thời gian gần đây khiến Young Boys đối diện nhiều khó khăn. Thất bại thậm chí là điều đội chủ nhà có thể phải đối mặt ở trận đấu này.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Joël Magnin, Young Boys đang thể hiện hình ảnh khá bạc nhược tại đấu trường châu lục. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có được 2 trận thắng và phải nhận tới 3 thất bại. Với vỏn vẹn 6 điểm, Young Boys đang tạm xếp ở vị trí thứ 26 và gần như không còn nhiều động lực cạnh tranh. Mặc dù nắm trong tay lợi thế sân bãi, phong độ yếu kém khiến khả năng giành điểm của họ không được đánh giá cao.

Ở bên kia chiến tuyến, Lille dưới thời HLV Bruno Génésio cũng không phải đội bóng có phong độ quá nổi bật. 5 trận gần nhất, họ chỉ thắng 3 và để thua 2 trận. Tuy nhiên, đội khách vẫn thể hiện được lối chơi giàu tổ chức, đồng thời tạo ra một vài dấu ấn quan trọng. Với 9 điểm sau 5 vòng đấu, Lille đang xếp ở vị trí thứ 11, cao hơn đáng kể so với Young Boys. Đáng chú ý, họ cho thấy tinh thần chiến đấu tốt hơn và còn nguyên cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Dù phải hành quân đến sân Stade de Suisse Wankdorf, nhưng trước một Young Boysthi đấu rời rạc và không còn nhiều mục tiêu, Lille hoàn toàn có thể hướng đến chiến thắng. Tinh thần tốt hơn, lối chơi ổn định hơn và hiệu suất ghi bàn cao hơn là những yếu tố giúp Lille được đánh giá nhỉnh hơn ở kèo đấu này.

Chọn: Lille

Soi kèo tài xỉu Young Boys vs Lille: 0.92*3.0*0.93

Hàng công Young Boys đang thể hiện hiệu suất ghi bàn khá ổn. Sau 5 vòng, đội chủ nhà mới đã ghi được 7 bàn nhưng đã để thủng lưới đến 12 lần. Họ gặp khó khăn trong việc triển khai bóng và thường xuyên mắc sai lầm ở tuyến dưới.

Ở chiều ngược lại, Lille không phải đội bóng mạnh vượt trội, nhưng lại sở hữu khả năng ghi bàn khá ổn định: 10 bàn sau 5 trận. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của họ cũng chưa mang đến sự an tâm khi nhận tới 6 bàn thua. Với lối chơi cởi mở của Lille và hàng thủ lỏng lẻo của Young Boys, trận đấu nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhiều bàn thắng.

Trong bối cảnh Lille có thể ghi từ 2–3 bàn ngay trên sân khách và Young Boys cũng có khả năng có bàn danh dự, mức tài 3.0 được đánh giá là lựa chọn sáng nước.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Young Boys vs Lille: 0.92*+0/0.5*0.93

Lille thường nhập cuộc rất nhanh. Thống kê cho thấy 4/5 trận gần nhất họ ghi bàn trong hiệp 1, trong đó 3 trận có bàn mở tỉ số trước phút 20. Lối chơi pressing tầm cao và tốc độ của đội khách thường gây ra nhiều áp lực lên hàng thủ đối phương.

Ngược lại, Young Boys lại nhập cuộc chậm, dễ mắc lỗi khi đối đầu các đội pressing mạnh. Hàng thủ thi đấu thiếu tập trung khiến họ nhiều lần thủng lưới sớm.

Với tương quan hiện tại, khả năng Young Boys dẫn trước trong hiệp thi đấu đầu tiên là rất cao. Hiệp 1 cũng hứa hẹn có nhiều pha bóng nguy hiểm.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Young Boys vs Lille:

Young Boys: Updating

Lille: Updating

Young Boys 1-3 Lille (Chọn Lille– Tài cả trận).