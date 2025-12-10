Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Real Sociedad vs Girona lúc 03h00 ngày 13/12/2025

Nhận định soi kèo Real Sociedad vs Girona lúc 03h00 ngày 13/12/2025

Soi kèo châu Á Real Sociedad vs Girona: 1.98*0.75*1.92

Real Sociedad đang trải qua một mùa giải có phần trồi sụt. Thành tích 4 thắng, 4 hòa và 7 thua cho thấy sự thiếu ổn định trong lối chơi. Mặc dù hàng công đã ghi được 19 bàn thắng, cho thấy tiềm năng tấn công, nhưng hàng thủ lại bộc lộ nhiều vấn đề khi để thủng lưới tới 22 bàn. Phong độ gần đây của Real Sociedad cũng không thực sự thuyết phục với 2 thắng, 1 hòa và 2 thua trong 5 trận gần nhất. Trận thua 0-1 trước Deportivo Alavés chắc chắn đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của toàn đội.

Tuy nhiên, Real Sociedad vẫn có những điểm tựa nhất định. Lợi thế sân nhà là một yếu tố quan trọng, khi họ bất bại 6/9 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Điều này cho thấy sự ổn định và bản lĩnh khi thi đấu tại tổ ấm, một yếu tố có thể giúp họ chiếm ưu thế trước Girona. Ngoài ra, chất lượng đội hình nhỉnh hơn cũng là một lợi thế mà Real Sociedad có được.

Girona dưới sự dẫn dắt của HLV Míchel, đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng khi xếp thứ 18 với chỉ 12 điểm. Thành tích 2 thắng, 6 hòa và 7 thua cho thấy sự bế tắc trong việc tìm kiếm chiến thắng. Hàng công của Girona chỉ ghi được 13 bàn thắng, một con số khiêm tốn, trong khi hàng thủ đã để thủng lưới tới 29 bàn, một con số đáng báo động về khả năng phòng ngự. Phong độ sân khách của Girona đặc biệt đáng lo ngại, khi họ chưa giành được chiến thắng nào trên sân khách, với 3 trận hòa và 3 trận thua. Thất bại nặng nề 0-3 trước Elche càng làm tăng thêm sự bất ổn trong tinh thần của toàn đội.

Girona cần phải cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự và tìm ra những phương án tấn công hiệu quả hơn nếu muốn thoát khỏi nhóm cuối bảng. Áp lực từ việc phải giành điểm có thể khiến các cầu thủ thi đấu căng cứng và mắc sai lầm.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội đang nghiêng về phía Real Sociedad. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, Real Sociedad giành được 2 chiến thắng, trong khi 3 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Điều này có thể tạo ra một tâm lý thoải mái hơn cho các cầu thủ Real Sociedad khi bước vào trận đấu. Với kèo châu Á Real Sociedad chấp 0.75, có thể thấy nhà cái đánh giá Real Sociedad cao hơn. Dựa trên những phân tích về phong độ, lực lượng và lợi thế sân nhà, lựa chọn Real Sociedad có vẻ hợp lý hơn.

Chọn: Real Sociedad

Soi kèo tài xỉu Real Sociedad vs Girona: 1.88*2.5*2.00

Hàng công của Real Sociedad ghi được 2 bàn sau 2 trận gần nhất. Còn Girona chỉ ghi có 1 bàn sau 2 trận đã qua. Do đó chuyên gia soi kèo Xoi Lac TV tin tưởng trận đấu sẽ về Xỉu.

Chọn: Xỉu cả trận

Tỷ lệ kèo Real Sociedad vs Girona

Soi kèo hiệp 1 Real Sociedad vs Girona: 1.88*0.25*2.02

Với ưu thế sân nhà, Real Sociedad có khả năng sẽ nhập cuộc chủ động và tạo ra những cơ hội nguy hiểm ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, Girona cũng sẽ cố gắng phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công. Khả năng hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Real Sociedad là khá cao.

Chọn: Real Sociedad

Đội hình dự kiến Real Sociedad vs Girona

Dự đoán tỷ số Real Sociedad vs Girona

Real Sociedad 1-0 Girona (Chọn Real Sociedad và Xỉu trận).

