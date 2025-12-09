Soi kèo châu Á Nice vs Braga: 0.92*+0/0.5*0.93

Đội chủ nhà Nice sẽ tiếp đón Braga trên sân Sân Allianz Riviera trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 giải Vô địch các Câu lạc bộ Châu Âu. Dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng phong độ sa sút trong thời gian gần đây khiến Nice đối diện nhiều khó khăn. Thất bại thậm chí là điều đội chủ nhà có thể phải đối mặt ở trận đấu này.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Franck Haise, Nice đang thể hiện hình ảnh khá bạc nhược tại đấu trường châu lục. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chưa biết mùi chiến thắng và phải nhận tới 5 thất bại. Với phong độ bạc nhược ấy, đội chủ nhà Nice đang tạm xếp ở cuối bảng và gần như không còn nhiều động lực cạnh tranh. Mặc dù nắm trong tay lợi thế sân bãi, phong độ yếu kém khiến khả năng giành điểm của họ không được đánh giá cao.

Ở bên kia chiến tuyến, Braga dưới thời HLV Carlos Vicens lại đang có phong độ khá ổn định. 5 trận gần nhất, họ đã thắng 3 hòa 1 và chỉ để thua 1 trận. Đội khách đang thể hiện được lối chơi giàu tổ chức, đồng thời tạo ra những dấu ấn quan trọng. Với 10 điểm sau 5 vòng đấu, Braga đang xếp ở vị trí thứ 7, cao hơn đáng kể so với Nice Đáng chú ý, họ cho thấy tinh thần chiến đấu tốt hơn và còn nguyên cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Dù phải hành quân đến sân Allianz Riviera, nhưng trước một Nice thi đấu rời rạc và không còn nhiều mục tiêu, Braga hoàn toàn có thể hướng đến chiến thắng. Tinh thần tốt hơn, lối chơi ổn định hơn và hiệu suất ghi bàn cao hơn là những yếu tố giúp Braga được đánh giá nhỉnh hơn ở kèo đấu này.

Chọn: Braga

Soi kèo tài xỉu Nice vs Braga: 0.92*2.5*0.93

Hàng công Nice đang thể hiện hiệu suất ghi bàn rất thấp. Sau 5 vòng, đội chủ nhà mới chỉ ghi được 4 bàn nhưng đã để thủng lưới đến 12 lần. Họ gặp khó khăn trong việc triển khai bóng và thường xuyên mắc sai lầm ở tuyến dưới.

Ở chiều ngược lại, Braga đang là đội bóng mạnh vượt trội, sở hữu khả năng ghi bàn khá ổn định: 9 bàn sau 5 trận. Ngoài ra, hàng phòng ngự của họ cũng mang đến sự an tâm khi nhận 5 bàn thua. Với lối chơi cởi mở của Braga và hàng thủ lỏng lẻo của Nice, trận đấu nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhiều bàn thắng.

Trong bối cảnh Braga có thể ghi từ 2–3 bàn ngay trên sân khách và Nice cũng có khả năng có bàn danh dự, mức tài 2.5 được đánh giá là lựa chọn sáng nước.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Nice vs Braga: 0.92*1.0*0.93

Braga thường nhập cuộc rất nhanh. Thống kê cho thấy 4/5 trận gần nhất họ ghi bàn trong hiệp 1, trong đó 3 trận có bàn mở tỉ số trước phút 20. Lối chơi pressing tầm cao và tốc độ của đội khách thường gây ra nhiều áp lực lên hàng thủ đối phương.

Ngược lại, Nice lại nhập cuộc chậm, dễ mắc lỗi khi đối đầu các đội pressing mạnh. Hàng thủ thi đấu thiếu tập trung khiến họ nhiều lần thủng lưới sớm.

Với tương quan hiện tại, khả năng Copenhagen dẫn trước trong hiệp thi đấu đầu tiên là rất cao. Hiệp 1 cũng hứa hẹn có nhiều pha bóng nguy hiểm.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Nice vs Braga:

Nice 1-3 Braga (Chọn Braga– Tài cả trận).