Nhận định soi kèo Liverpool vs Brighton lúc 22h00 ngày 13/12/2025

Soi kèo châu Á Liverpool vs Brighton: 1.93*0.75*1.97

Liverpool, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Arne Slot, đang trải qua giai đoạn phong độ không ổn định. Chỉ một chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường là một con số đáng lo ngại đối với người hâm mộ. Trận hòa 3-3 trước Leeds United đã phơi bày những điểm yếu trong hàng phòng ngự, cho thấy sự thiếu chắc chắn và khả năng phòng ngự từ xa còn hạn chế. Dù sức tấn công vẫn được duy trì ở mức khá, sự cân bằng giữa công và thủ vẫn là một vấn đề cần được giải quyết. Vị trí thứ 10 hiện tại trên bảng xếp hạng đòi hỏi Liverpool phải nỗ lực cải thiện đáng kể, đặc biệt là khi được chơi trên sân nhà Anfield. Lợi thế sân nhà cần được tận dụng tối đa để giành trọn 3 điểm và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Brighton, dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Fabian Hürzeler, đang có một mùa giải tương đối ổn định. Vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng là minh chứng cho sự tiến bộ và khả năng cạnh tranh của đội bóng. Trong 5 trận gần nhất, Brighton đã giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận, cho thấy sự ổn định và tinh thần chiến đấu cao. Trận hòa 1-1 trước West Ham United thể hiện sự kiên cường của đội bóng, tuy nhiên, phong độ sân khách vẫn là một vấn đề cần được cải thiện. Để có thể giành điểm trên sân Anfield, Brighton cần phải củng cố hàng phòng ngự và tận dụng tối đa những cơ hội phản công. Khả năng phòng ngự phản công sắc bén sẽ là chìa khóa để Brighton gây khó dễ cho Liverpool.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Liverpool chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Với lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu nhỉnh hơn, Liverpool được đánh giá cao hơn trong trận đấu này. Do đó chuyên gia soi kèo Xoilac TV tin tưởng Liverpool sẽ là đội thắng kèo.

Chọn: Liverpool

Soi kèo tài xỉu Liverpool vs Brighton: 1.87*3.0*2.01

Một trong những yếu tố then chốt tạo nên sức hấp dẫn của trận đấu này chính là khả năng tấn công sắc bén của cả hai đội. Liverpool đã có 24 bàn thắng và để thủng lưới 24 bàn, trong khi Brighton ghi được 25 bàn và nhận 21 bàn thua. Sự tương đồng này cho thấy trận đấu có khả năng sẽ diễn ra cởi mở và chứng kiến nhiều bàn thắng được ghi ở cả hai đầu sân. Do đó người chơi nên tin tưởng để đặt Tài ở trận đấu này.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Liverpool vs Brighton: 1.84*0.25*2.06

Trên sân nhà, Liverpool sẽ là đội chơi tốt hơn hẳn và tạo ra hàng loạt những cơ hội nguy hiểm. Bàn thắng sẽ sớm đến và hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía của Liverpool.

Chọn: Liverpool

Đội hình dự kiến Liverpool vs Brighton

Dự đoán tỷ số Liverpool vs Brighton

Liverpool 3-1 Brighton (Chọn Liverpool và Tài trận).