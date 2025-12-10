Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Lecce vs Pisa lúc 02h45 ngày 13/12/2025

Nhận định soi kèo Lecce vs Pisa lúc 02h45 ngày 13/12/2025

  • 14:52 - 10/12/2025

Soi kèo châu Á Lecce vs Pisa: 2.04*0.25*1.86

Lecce đang trải qua một mùa giải đầy thách thức. Với chỉ 3 chiến thắng sau 14 trận, đội bóng này đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự ổn định cần thiết. Phong độ gần đây của họ khá thất thường, với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 trận gần nhất. Trận thua 0-2 trước Cremonese đã chỉ ra những vấn đề trong khâu ghi bàn. Hiện tại, Lecce đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng, ghi được 10 bàn và để thủng lưới 19 bàn, cho thấy sự cần thiết phải cải thiện cả khả năng tấn công lẫn phòng thủ.

Tuy nhiên, Lecce vẫn có những điểm sáng cần được khai thác. Lợi thế sân nhà luôn là một yếu tố quan trọng, mang lại sự tự tin và động lực lớn hơn cho các cầu thủ. Thêm vào đó, chiến thắng 2-0 trước Pisa trong lần gặp nhau gần nhất có thể tạo ra lợi thế tâm lý cho Lecce trước trận đấu sắp tới.

nhan-dinh-soi-keo-lecce-vs-pisa-luc-02h45-ngay-13-12-2025-1
Nhận định soi kèo Lecce vs Pisa lúc 02h45 ngày 13/12/2025

Tình hình của Pisa thậm chí còn tồi tệ hơn so với Lecce. Dưới sự dẫn dắt của HLV Alberto Gilardino, đội bóng này đang vật lộn ở gần cuối bảng xếp hạng Serie A. Chỉ với một chiến thắng duy nhất trong mùa giải này, cùng với 7 trận hòa và 6 trận thua, Pisa đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Phong độ gần đây của đội bóng càng phản ánh sự sa sút nghiêm trọng, khi họ chỉ giành được 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua trong 5 trận gần nhất. Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Parma càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Một trong những vấn đề lớn nhất của Pisa là phong độ sân khách yếu kém. Họ chưa giành được chiến thắng nào trên sân khách trong cả 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Khả năng ghi bàn của Pisa cũng là một vấn đề đáng lo ngại, khi họ chỉ ghi được 10 bàn thắng trong 13 trận đấu. Hàng phòng ngự của đội bóng cũng không thực sự vững chắc, khi đã để thủng lưới tới 18 bàn.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Pisa có thành tích tốt hơn với 3 chiến thắng so với 2 của Lecce. Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 của Lecce trong lần gặp nhau gần nhất có thể giúp đội bóng này tự tin hơn trước trận đấu sắp tới. Dựa trên những phân tích trên, có thể thấy rằng Lecce có nhiều cơ hội chiến thắng hơn trong trận đấu này. Lợi thế sân nhà, phong độ hiện tại tốt hơn và chiến thắng gần đây trước Pisa là những yếu tố quan trọng. Mặc dù Lecce cũng đang gặp khó khăn, nhưng Pisa còn ở trong tình trạng tồi tệ hơn, đặc biệt là với phong độ sân khách kém cỏi.

Chọn: Lecce

Soi kèo tài xỉu Lecce vs Pisa: 1.98*2.0*1.90

Hàng công của Lecce đang thi đấu kém cỏi với chỉ 1 bàn ghi được sau 3 trận gần nhất. Pisa cũng có 2 trận liên tiếp không ghi được bàn nào. Do đó, chuyên gia soi kèo của kênh Xoilacz TV tin tưởng trận đấu sẽ về Xỉu.

Chọn: Xỉu cả trận

nhan-dinh-soi-keo-lecce-vs-pisa-luc-02h45-ngay-13-12-2025-2
Tỷ lệ kèo Lecce vs Pisa

Soi kèo hiệp 1 Lecce vs Pisa: 1.69*0*2.26

Trong 45 phút thi đấu đầu tiên sẽ không có nhiều tình huống đáng chú ý khi cả hai đều tỏ ra yếu kém trong khâu ghi bàn. Chính vì vậy mà hiệp 1 sẽ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Chọn: Xỉu hiệp 1

Đội hình dự kiến Lecce vs Pisa

nhan-dinh-soi-keo-lecce-vs-pisa-luc-02h45-ngay-13-12-2025-3

Dự đoán tỷ số Lecce vs Pisa

Lecce 1-0 Pisa (Chọn Lecce và Xỉu trận).

