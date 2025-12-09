Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Dinamo Zagreb vs Betis lúc 0h45 ngày 12/12/2025

Nhận định soi kèo Dinamo Zagreb vs Betis lúc 0h45 ngày 12/12/2025

  • 02:55 - 10/12/2025

Soi kèo châu Á Dinamo Zagreb vs Betis: 0.92*+0/0.5*0.93

Đội chủ nhà Dinamo Zagreb sẽ tiếp đón Betis trên sân Maksimir Stadium trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 giải Vô địch các Câu lạc bộ Châu Âu. Dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng phong độ sa sút trong thời gian gần đây khiến Dinamo Zagreb đối diện nhiều khó khăn. Thất bại thậm chí là điều đội chủ nhà có thể phải đối mặt ở trận đấu này.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Fabio Cannavaro, Dinamo Zagreb đang thể hiện hình ảnh không ổn định tại đấu trường châu lục. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này có được 2 chiến thắng 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Với 7 điểm có được sau 5 vòng đấu, Dinamo Zagreb đang tạm xếp ở vị trí thứ 23 trên bảng xếp hạng và gần như không có nhiều động lực cạnh tranh. Mặc dù nắm trong tay lợi thế sân bãi, phong độ yếu kém khiến khả năng giành điểm của họ không được đánh giá cao.

nhan-dinh-soi-keo-dinamo-zagreb-vs-betis-luc-0h45-ngay-12-12-2025
Nhận định soi kèo Dinamo Zagreb vs Betis lúc 0h45 ngày 12/12/2025

Ở bên kia chiến tuyến, Betis dưới thời HLV Manuel Pellegrini lại đang thể hiện phong độ khá nổi bật. 5 trận gần nhất, họ đã thắng 3 hòa 2 và không phải nhận thất bại. Đội khách đang thể hiện được lối chơi giàu tổ chức, đồng thời tạo ra những dấu ấn quan trọng. Với 11 điểm sau 5 vòng đấu, Betis đang xếp ở vị trí thứ 5, cao hơn đáng kể so với Dinamo Zagreb. Đáng chú ý, họ cho thấy tinh thần chiến đấu tốt hơn và còn nguyên cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Dù phải hành quân đến sân Maksimir Stadium, nhưng trước một Dinamo Zagreb thi đấu rời rạc và không còn nhiều mục tiêu, Betis hoàn toàn có thể hướng đến chiến thắng. Tinh thần tốt hơn, lối chơi ổn định hơn và hiệu suất ghi bàn cao hơn là những yếu tố giúp Betis được đánh giá cao hơn ở kèo đấu này.

Chọn: Betis

Soi kèo tài xỉu Dinamo Zagreb vs Betis: 0.92*2.5*0.93

Hàng công Dinamo Zagrebl đang thể hiện hiệu suất ghi bàn khá ổn. Sau 5 vòng, đội chủ nhà đã ghi được 7 bàn nhưng đã để thủng lưới đến 10 lần. Họ gặp khó khăn trong việc triển khai bóng và thường xuyên mắc sai lầm ở tuyến dưới.

Ở chiều ngược lại, Betis lại đang là đội bóng mạnh vượt trội, sở hữu khả năng ghi bàn khá ổn định: 8 bàn sau 5 trận. Hàng phòng ngự mang đến sự an tâm khi chỉ nhận 3 bàn thua sau cùng số trận. Với lối chơi cởi mở của Betis và hàng thủ lỏng lẻo của Dinamo Zagreb, trận đấu nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhiều bàn thắng.

Trong bối cảnh Betis có thể ghi từ 2–3 bàn ngay trên sân khách và Dinamo Zagreb cũng có khả năng có bàn danh dự, mức tài 2.5 được đánh giá là lựa chọn sáng nước.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

nhan-dinh-soi-keo-dinamo-zagreb-vs-betis-luc-0h45-ngay-12-12-2025
Tỷ lệ trận đấu giữa Dinamo Zagreb vs Betis

Soi kèo hiệp 1 Dinamo Zagreb vs Betis: 0.92*+0/0.5*0.93

Betis thường nhập cuộc rất nhanh. Thống kê cho thấy 4/5 trận gần nhất họ ghi bàn trong hiệp 1, trong đó 3 trận có bàn mở tỉ số trước phút 20. Lối chơi pressing tầm cao và tốc độ của đội khách thường gây ra nhiều áp lực lên hàng thủ đối phương.

Ngược lại, Dinamo Zagreb lại nhập cuộc chậm, dễ mắc lỗi khi đối đầu các đội pressing mạnh. Hàng thủ thi đấu thiếu tập trung khiến họ nhiều lần thủng lưới sớm.

Với tương quan hiện tại, khả năng Betis dẫn trước trong hiệp thi đấu đầu tiên là rất cao. Hiệp 1 cũng hứa hẹn có nhiều pha bóng nguy hiểm.

Chọn: Tài hiệp 1 

Đội hình dự kiến Dinamo Zagreb vs Betis:

Dinamo Zagreb: Updating

Betis: Updating

Dinamo Zagreb 1-4  Betis (Chọn Betis– Tài cả trận).

Từ khóa:

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Nhận định soi kèo Angers vs Nantes lúc 02h45 ngày 13/12/2025

Nhận định soi kèo Angers vs Nantes lúc 02h45 ngày 13/12/2025
Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Valencia lúc 20h00 ngày 13/12/2025

Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Valencia lúc 20h00 ngày 13/12/2025
Nhận định soi kèo Liverpool vs Brighton lúc 22h00 ngày 13/12/2025

Nhận định soi kèo Liverpool vs Brighton lúc 22h00 ngày 13/12/2025
Nhận định soi kèo Chelsea vs Everton lúc 22h00 ngày 13/12/2025

Nhận định soi kèo Chelsea vs Everton lúc 22h00 ngày 13/12/2025
Nhận định soi kèo Union Berlin vs RB Leipzig lúc 02h30 ngày 13/12/2025

Nhận định soi kèo Union Berlin vs RB Leipzig lúc 02h30 ngày 13/12/2025
Nhận định soi kèo Real Sociedad vs Girona lúc 03h00 ngày 13/12/2025

Nhận định soi kèo Real Sociedad vs Girona lúc 03h00 ngày 13/12/2025

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.