Nhận định soi kèo Dinamo Zagreb vs Betis lúc 0h45 ngày 12/12/2025

Soi kèo châu Á Dinamo Zagreb vs Betis: 0.92*+0/0.5*0.93

Đội chủ nhà Dinamo Zagreb sẽ tiếp đón Betis trên sân Maksimir Stadium trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 giải Vô địch các Câu lạc bộ Châu Âu. Dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng phong độ sa sút trong thời gian gần đây khiến Dinamo Zagreb đối diện nhiều khó khăn. Thất bại thậm chí là điều đội chủ nhà có thể phải đối mặt ở trận đấu này.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Fabio Cannavaro, Dinamo Zagreb đang thể hiện hình ảnh không ổn định tại đấu trường châu lục. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này có được 2 chiến thắng 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Với 7 điểm có được sau 5 vòng đấu, Dinamo Zagreb đang tạm xếp ở vị trí thứ 23 trên bảng xếp hạng và gần như không có nhiều động lực cạnh tranh. Mặc dù nắm trong tay lợi thế sân bãi, phong độ yếu kém khiến khả năng giành điểm của họ không được đánh giá cao.

Ở bên kia chiến tuyến, Betis dưới thời HLV Manuel Pellegrini lại đang thể hiện phong độ khá nổi bật. 5 trận gần nhất, họ đã thắng 3 hòa 2 và không phải nhận thất bại. Đội khách đang thể hiện được lối chơi giàu tổ chức, đồng thời tạo ra những dấu ấn quan trọng. Với 11 điểm sau 5 vòng đấu, Betis đang xếp ở vị trí thứ 5, cao hơn đáng kể so với Dinamo Zagreb. Đáng chú ý, họ cho thấy tinh thần chiến đấu tốt hơn và còn nguyên cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Dù phải hành quân đến sân Maksimir Stadium, nhưng trước một Dinamo Zagreb thi đấu rời rạc và không còn nhiều mục tiêu, Betis hoàn toàn có thể hướng đến chiến thắng. Tinh thần tốt hơn, lối chơi ổn định hơn và hiệu suất ghi bàn cao hơn là những yếu tố giúp Betis được đánh giá cao hơn ở kèo đấu này.

Chọn: Betis

Soi kèo tài xỉu Dinamo Zagreb vs Betis: 0.92*2.5*0.93

Hàng công Dinamo Zagrebl đang thể hiện hiệu suất ghi bàn khá ổn. Sau 5 vòng, đội chủ nhà đã ghi được 7 bàn nhưng đã để thủng lưới đến 10 lần. Họ gặp khó khăn trong việc triển khai bóng và thường xuyên mắc sai lầm ở tuyến dưới.

Ở chiều ngược lại, Betis lại đang là đội bóng mạnh vượt trội, sở hữu khả năng ghi bàn khá ổn định: 8 bàn sau 5 trận. Hàng phòng ngự mang đến sự an tâm khi chỉ nhận 3 bàn thua sau cùng số trận. Với lối chơi cởi mở của Betis và hàng thủ lỏng lẻo của Dinamo Zagreb, trận đấu nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhiều bàn thắng.

Trong bối cảnh Betis có thể ghi từ 2–3 bàn ngay trên sân khách và Dinamo Zagreb cũng có khả năng có bàn danh dự, mức tài 2.5 được đánh giá là lựa chọn sáng nước.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Dinamo Zagreb vs Betis: 0.92*+0/0.5*0.93

Betis thường nhập cuộc rất nhanh. Thống kê cho thấy 4/5 trận gần nhất họ ghi bàn trong hiệp 1, trong đó 3 trận có bàn mở tỉ số trước phút 20. Lối chơi pressing tầm cao và tốc độ của đội khách thường gây ra nhiều áp lực lên hàng thủ đối phương.

Ngược lại, Dinamo Zagreb lại nhập cuộc chậm, dễ mắc lỗi khi đối đầu các đội pressing mạnh. Hàng thủ thi đấu thiếu tập trung khiến họ nhiều lần thủng lưới sớm.

Với tương quan hiện tại, khả năng Betis dẫn trước trong hiệp thi đấu đầu tiên là rất cao. Hiệp 1 cũng hứa hẹn có nhiều pha bóng nguy hiểm.

Chọn: Tài hiệp 1

Đội hình dự kiến Dinamo Zagreb vs Betis:

Dinamo Zagreb: Updating

Betis: Updating

Dinamo Zagreb 1-4 Betis (Chọn Betis– Tài cả trận).