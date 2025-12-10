Nhận định soi kèo Chelsea vs Everton lúc 22h00 ngày 13/12/2025

Soi kèo châu Á Chelsea vs Everton: 1.88*0.75*2.02

Chelsea, với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League và 25 điểm, đang khao khát giành trọn 3 điểm để củng cố vị thế trong top đầu. Tuy nhiên, phong độ gần đây của “The Blues” lại khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, khi họ đã trải qua 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường. Thất bại 1-2 trước Atalanta tại Champions League càng làm gia tăng áp lực và ảnh hưởng đến tâm lý toàn đội.

Hiệu số bàn thắng bại 25:15 cho thấy Chelsea sở hữu một hàng công sắc bén, có khả năng tạo ra nhiều cơ hội và ghi bàn. Tuy nhiên, điểm yếu của họ nằm ở hàng phòng ngự, đặc biệt là khả năng chống phản công và các tình huống cố định. Huấn luyện viên Maresca cần nhanh chóng khắc phục những lỗ hổng này nếu muốn Chelsea cạnh tranh sòng phẳng cho những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng.

Everton đang trải qua một giai đoạn hồi sinh ấn tượng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên kỳ cựu David Moyes. Với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Everton đã chứng minh rằng họ là một đối thủ đáng gờm, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng hàng đầu. Hiện tại, Everton đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 24 điểm, chỉ kém Chelsea đúng 1 điểm.

Chiến thắng 3-0 gần đây trước Nottingham Forest là minh chứng rõ ràng cho khả năng tấn công hiệu quả của Everton. Với 18 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 17 bàn trong mùa giải này, Everton đã xây dựng được một đội hình cân bằng, có khả năng tấn công sắc bén và phòng ngự chắc chắn. Phong độ sân khách của Everton cũng khá ổn định với chuỗi 3 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 2 chiến thắng. Điều này cho thấy họ có thể gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào, kể cả khi phải thi đấu trên sân khách.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cho thấy sự cân bằng tương đối, với 2 chiến thắng cho Chelsea, 1 cho Everton và 2 trận hòa trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Tuy nhiên, với phong độ ấn tượng hiện tại, Everton hoàn toàn có khả năng tạo nên bất ngờ trước một Chelsea đang gặp nhiều bất ổn.

Chọn: Everton

Soi kèo tài xỉu Chelsea vs Everton: 1.90*2.5*1.98

Hàng công của Chelsea đang thi đấu cực kì tệ hại với chỉ 4 bàn ghi được sau 4 trận. Everton cũng ghi được 3 bàn sau 3 trận sân khách gần nhất. Với khả năng ghi bàn ít ỏi của cả hai đội, chuyên gia soi kèo Xoilac Live tin tưởng trận đấu sẽ về Xỉu.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo hiệp 1 Chelsea vs Everton: 1.82*0.25*2.08

Hàng công yếu kém của Chelsea sẽ khó có thể làm nên chuyện trước hàng thủ kín kẽ và đầy kỳ luật của Everton. Dự đoán hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

Chọn: Everton

Đội hình dự kiến Chelsea vs Everton

Dự đoán tỷ số Chelsea vs Everton

Chelsea 0-1 Everton (Chọn Everton và Xỉu trận).