Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Valencia lúc 20h00 ngày 13/12/2025

Soi kèo châu Á Atletico Madrid vs Valencia: 1.94*1.5*1.96

Atletico Madrid, đang thể hiện một phong độ ấn tượng, đặc biệt là trên sân nhà Riyadh Air Metropolitano. Vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng La Liga với 31 điểm cho thấy tham vọng lớn của đội bóng trong việc giành vé tham dự Champions League mùa sau. Lợi thế sân nhà là một yếu tố then chốt, khi Atletico Madrid đã giành tới 7 chiến thắng và chỉ hòa 1 trận duy nhất tại đây mùa này. Sức mạnh này biến sân vận động của họ thành một “pháo đài” thực sự, nơi các đối thủ phải đối mặt với áp lực rất lớn.

Lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và phản công sắc bén là đặc trưng của Atletico Madrid dưới thời HLV Simeone. Mặc dù thất bại 0-1 trước Athletic Bilbao ở trận đấu gần nhất có thể gây đôi chút lo lắng, nhưng điều đó không làm lu mờ đi phong độ ấn tượng của họ trên sân nhà. Hàng công của Atletico Madrid đã ghi được 28 bàn thắng, trong khi hàng thủ chỉ để thủng lưới 15 bàn, cho thấy sự cân bằng và hiệu quả trong lối chơi. Sự tự tin cao độ, cùng với 7 chiến thắng trong 9 trận gần nhất, là động lực lớn để Atletico Madrid giành trọn 3 điểm trước Valencia.

Valencia đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn. Vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng phản ánh rõ những vấn đề mà đội bóng này đang gặp phải, đặc biệt là sự thiếu ổn định trong lối chơi và khả năng tận dụng cơ hội. Hàng công của Valencia mới chỉ ghi được 14 bàn thắng, trong khi hàng thủ đã để thủng lưới tới 23 bàn, cho thấy sự mất cân bằng giữa công và thủ. Trận hòa 1-1 gần đây trước Sevilla cho thấy rõ những khó khăn của Valencia trong việc chuyển hóa những trận hòa thành chiến thắng. Mặc dù đã có những dấu hiệu khởi sắc với 2 chiến thắng và 3 trận hòa trong 5 trận gần nhất, nhưng Valencia vẫn cần phải nỗ lực rất nhiều để cải thiện phong độ và leo lên vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội trong 5 lần chạm trán gần nhất cho thấy sự áp đảo của Atletico Madrid, với 4 chiến thắng so với 1 của Valencia. Đáng chú ý, trong lần gặp nhau gần nhất tại La Liga, Atletico Madrid đã giành chiến thắng áp đảo 3-0 ngay trên sân khách. Thành tích này chắc chắn sẽ mang lại sự tự tin lớn cho các cầu thủ Atletico Madrid, khi họ bước vào trận đấu này với mục tiêu kéo dài chuỗi trận thắng trước Valencia. Ngược lại, Valencia sẽ phải đối mặt với áp lực tâm lý không nhỏ khi đối đầu với một đối thủ mạnh và có thành tích đối đầu vượt trội.

Chọn: Atletico Madrid

Soi kèo tài xỉu Atletico Madrid vs Valencia: 1.96*2.75*1.92

Hàng công của Atletico Madrid đang thi đấu rất ổn định với 13 bàn ghi được sau 5 trận sân nhà gân nhất. Còn Valencia có 3/4 trận sân khách vừa qua về Tài. Do đó chuyên gia soi kèo Xoilac Live tin tưởng trận đấu sẽ về Tài.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Atletico Madrid vs Valencia: 2.08*0.75*1.82

Với ưu thế sân nhà và phong độ cao, Atletico Madrid sẽ là đội chơi nổi bật hơn hẳn. Dự đoán hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía Atletico Madrid.

Chọn: Atletico Madrid

Đội hình dự kiến Atletico Madrid vs Valencia

Dự đoán tỷ số Atletico Madrid vs Valencia

Atletico Madrid 3-0 Valencia (Chọn Atletico Madrid và Tài trận).