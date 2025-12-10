Nhận định soi kèo Angers vs Nantes lúc 02h45 ngày 13/12/2025

Soi kèo Châu Á Angers vs Nantes: 1.98*0.25*1.92

Vòng 16 Ligue 1, Angers sẽ tiếp Nantes trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình. Trước đối thủ đang không có phong độ tốt và ở trong nhóm xuống hạng thì nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ có được điều mình cần.

Angers đứng thứ 14 mùa giải trước, vị trí rõ ràng không cao và rất gần với nhóm xuống hạng. Đây là điều khiến người hâm mộ không thể hài lòng và thầy trò HLV Alexandre Dujeux cần chơi tốt hơn trong các trận đấu sắp tứi của mình. Phong độ thời gian gần đây của họ rất ổn khi thắng 3/4 vòng gần nhất và nếu tiếp tục chơi tốt thì họ hoàn toàn có thể có vị trí cao hơn thứ 11 hiện tại. Angets đặt mục tiêu giành chiến thắng ở vòng đấu thứ 16 này, Nantes không phải đối thủ quá khó khăn và nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ đạt được mục đích.

Nantes mùa trước đứng thứ 13, vị trí tương đương với Angers. Tuy nhiên khác với đối thủ có tiến bộ thì đội bóng của HLV Luís Castro lại đang chơi rất tệ mùa giải này, họ đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng và không thắng trận nào trong 5 vòng đấu gần nhất. Nếu không muốn xuống hạng thì Nantes cần chơi tốt ở các trận đấu sắp tới, tuy nhiên chuyến làm khách trên sân của Angers được dự đoán không hề dễ dàng, nhiều khả năng Nantes sẽ không thể có điểm ra về.

Như nhận định ở trên, Angers đang là đội có phong độ tốt hơn so với Nantes. Cộng vói lợi thế được đá sân nhà thì nhiều khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về họ. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Angers chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Angers

Soi kèo Tài xỉu Angers vs Nantes: 1.99*2.25*1.89

2 chiến thắng gần nhất của Angers đều với tỉ số 1-0 và các trận của đội bóng này có ít bàn thắng được ghi. Trong khi đó hàng công của Nantes đang chơi tệ khi không trận nào ghi quá 1 bàn, chuyến làm khách trước Angers chơi phòng ngự tập trung khả năng ghi bàn còn khó hơn. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 2.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Angers vs Nantes: 1.69*0*2.26

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với thế trận tốt hơn dành cho đội chủ nhà Angers, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành đội khách Nantes nhưng rất có thể hàng công yếu kém sẽ khiến họ không thể chọc thủng lưới đối thủ, qua đó bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Vậy nên với tỉ lệ kèo là 0 thì người chơi nên chọn kèo Hòa cho nửa đầu trận đấu này.

Đội hình dự kiến